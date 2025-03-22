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إسرائيل تقصف عدة بلدات في جنوب لبنان بالمدفعية

10:42 ص السبت 22 مارس 2025

الجيش الاسرائيلي

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بيروت- (د ب أ)

قصفت المدفعية الإسرائيلية بـ 13 قذيفة اليوم السبت عدة بلدات في جنوب لبنان .

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "تعرضت الحارة الشمالية الغربية لبلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية صباح اليوم لقصف مدفعي اسرائيلي متقطع".

وأشارت إلى أن "القصف طاول أيضا أطراف بلدتي ارنون وكفرتبنيت"، لافتة إلى "إحصاء سقوط نحو 10 قذائف في الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق المذكورة".

وأوضحت الوكالة أن "قصفا مدفعيا معاديا يستهدف بلدة الخيام، وأن ثلاث قذائف ميركافا استهدفت البلدة"، كاشفة عن أن "العدو أطلق رشقات رشاشة في اتجاه حولا، مركبا وكفركلا".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض ثلاثة صواريخ من بين خمسة تم إطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية.

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