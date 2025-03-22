الجيش الإسرائيلي: اعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان (فيديو)
وكالات
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت 3 صواريخ أطلقت من لبنان.
من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد 3 صواريخ أطلقت من لبنان، وقال إن منظومة دفاعاته الجوية اعترضتها.
يأتي ذلك بعد ما قالت الإذاعة الإسرائيلية إن انفجارات دوت في منطقة المطلة على الحدود مع لبنان بعد دوي صفارات الإنذار فيها مرتين.
لحظة دوي انفجار في مستوطنة "المطلة" بعد إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/NTJqIxuAyt— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 22, 2025
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