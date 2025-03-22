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الحوثيون: سنواصل الهجمات حتى رفع الحصار عن غزة

01:00 ص السبت 22 مارس 2025

هجمات الحوثيين

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وكالات

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، مساء الجمعة، استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي، محذرةً شركات الطيران من أن المطار لم يعد آمناً للملاحة الجوية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة في بيان رسمي، إن سلاح الجو المسير التابع لهم نفّذ هجوماً على قطع بحرية مرافقة لحاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية ردّت بشن غارات على عدة محافظات يمنية.

وأكد البيان أن الجماعة مستمرة في عملياتها العسكرية دعماً للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الهجمات ستتواصل حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

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الحوثيون هجمات الحوثيين غزة مطار بن غوريون
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