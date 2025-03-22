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جامعة كولومبيا توافق على تغييرات في السياسة طالبت بها إدارة ترامب كشرط لاستعادة تمويلها

12:34 ص السبت 22 مارس 2025

دونالد ترامب

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(أ ب )
وافقت جامعة كولومبيا اليوم الجمعة، تحت تهديد من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على تنفيذ العديد من التغييرات في السياسية، بما في ذلك تعديل قواعدها للاحتجاجات وإجراء مراجعة فورية لقسم الدراسات الشرق أوسطية.
وجاءت التغييرات، التي تم تفصيلها في رسالة أرسلتها رئيسة الجامعة المؤقتة كاتارينا أرمسترونج، بعد أسبوع من أمر إدارة ترامب للجامعة، التي تنتمي إلى رابطة الجامعات المرموقة (إيفي ليج)، بتنفيذ هذه التغييرات وغيرها من أجل مواصلة الحصول على التمويل الفيدرالي، وهو إنذار تعرض لانتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية باعتباره هجوما على حرية البحث الأكاديمي.

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