إعلان

بوليتيكو: ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

12:11 ص السبت 22 مارس 2025

ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في خطوة تصعيدية ضد الحوثيين.

وبحسب المصادر، أصدر وزير الدفاع تعليماته بتمديد انتشار مجموعة حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" في البحر الأحمر لمدة شهر إضافي.

ومن المتوقع أن تنضم إليها حاملة الطائرات "كارل فينسون" والمدمرات المرافقة لها خلال الأسابيع المقبلة، في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط ترامب يرسل حاملة طائرات حاملة الطائرات هاري إس. ترومان حاملة الطائرات كارل فينسون خطوة تصعيدية ضد الحوثيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موعد أذان فجر السبت 22 من رمضان 2025.. الإمساكية ودعاء السحور