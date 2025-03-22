بوليتيكو: ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

وكالات

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في خطوة تصعيدية ضد الحوثيين.

وبحسب المصادر، أصدر وزير الدفاع تعليماته بتمديد انتشار مجموعة حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" في البحر الأحمر لمدة شهر إضافي.

ومن المتوقع أن تنضم إليها حاملة الطائرات "كارل فينسون" والمدمرات المرافقة لها خلال الأسابيع المقبلة، في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.