أمريكا: ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بالحصبة إلى 351 حالة في تكساس ونيو مكسيكو

(أ ب)

تجاوزت حالات الإصابة بالحصبة في غرب تكساس ونيو مكسيكو أكثر من 350 حالة مجتمعة، وقد توفي شخصان غير ملقحين بسبب أسباب مرتبطة بالحصبة.

ويأتي مرض الحصبة نتيجة فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل.

ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال اللقاحات، ومن المعتقد أنه قد تم القضاء على المرض في الولايات المتحدة منذ عام 2000.

وقالت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة سجلت بالفعل حالات إصابة بالحصبة هذا العام أكثر مما تم تسجيله خلال 2024 بأكمله.