إعلان

أمريكا: ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بالحصبة إلى 351 حالة في تكساس ونيو مكسيكو

11:52 م الجمعة 21 مارس 2025

الحصبة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)
تجاوزت حالات الإصابة بالحصبة في غرب تكساس ونيو مكسيكو أكثر من 350 حالة مجتمعة، وقد توفي شخصان غير ملقحين بسبب أسباب مرتبطة بالحصبة.
ويأتي مرض الحصبة نتيجة فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل.
ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال اللقاحات، ومن المعتقد أنه قد تم القضاء على المرض في الولايات المتحدة منذ عام 2000.
وقالت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة سجلت بالفعل حالات إصابة بالحصبة هذا العام أكثر مما تم تسجيله خلال 2024 بأكمله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحصبة تكساس الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موعد أذان فجر السبت 22 من رمضان 2025.. الإمساكية ودعاء السحور