غارات إسرائيلية تستهدف مطار تدمر العسكري ومواقع أخرى في سوريا

وكالات

أفادت قناة "الإخبارية" السورية، مساء الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية شنت غارات جوية استهدفت مطار تدمر العسكري شرق حمص.

من جهتها، ذكرت الصفحة الرسمية لـ"إدارة العمليات العسكرية" في سوريا أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت منطقة البساتين والمطار العسكري ومحطة استراحة في محيط مدينة تدمر.

أفاد المصدر نفسه بأن غارة أخرى استهدفت مطار T4 شرق حمص.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن، يوم الخميس، غارات على مناطق في ريف العاصمة دمشق، فيما استهدف، مساء الاثنين الماضي، مواقع عسكرية جنوب سوريا، بينها مقرات تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال ومتطوعون في الدفاع المدني السوري.