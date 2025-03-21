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هآرتس: محادثات غزة وصلت إلى طريق مسدود

09:39 م الجمعة 21 مارس 2025

عائلات الأسرى الأمريكيين

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وكالات

كشفت صحيفة "هآرتس" أن عائلات الأسرى الأمريكيين تلقت خلال الأيام الماضية تقديرات سلبية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرص التوصل إلى صفقة تبادل جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، في ظل عدم وجود نية لدى ترامب لممارسة أي ضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفع المفاوضات قُدمًا.

في سياق متصل، تتواصل الاستعدادات العسكرية لتنفيذ خطة رئيس الأركان الإسرائيلية لشن هجوم بري واسع، يشمل استدعاء فرق عسكرية إضافية، من بينها قوات احتياط.

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