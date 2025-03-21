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هآرتس: يتم التجهيز لاحتلال قطاع غزة بالكامل

09:33 م الجمعة 21 مارس 2025

التجهيز لاحتلال قطاع غزة بالكامل

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وكالات
نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش يجهز الأرضية لعملية عسكرية واسعة للسيطرة على قطاع غزة بالكامل، في وقت تبدو فيه مفاوضات التهدئة غير مضمونة النتائج.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تتعمد في الوقت الحالي إخفاء نواياها الحقيقية، بينما تمارس الحكومة ضغوطًا لتوسيع نطاق القتال، ما يجعل التصعيد مرجحًا دون التوصل إلى أي اتفاق.
كانت الصحيفة ذكرت أن عائلات الأسرى الأمريكيين تلقت مؤخرًا توقعات سلبية من إدارة الرئيس دونالد ترامب حول فرص إبرام صفقة تبادل جديدة، حيث وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود في ظل غياب أي ضغوط أمريكية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفعها قُدمًا.

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