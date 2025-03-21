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عائلات الأسرى: الضغط العسكري يُعرّض أبناءنا للخطر

09:16 م الجمعة 21 مارس 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين أرشيفية

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وكالات

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن الضغط العسكري يعرض الأسرى للخطر ولا شيء أكثر إلحاحا من إعادتهم جميعا.

وأضافت عائلات الأسرى أن 40 أسيرا سابقا و250 من عائلات الأسرى يطالبون بوقف القتال والعودة للتفاوض.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت دعمها للجهود الرامية إلى استعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محملة حركة حماس مسؤولية انهياره.

وشددت الخارجية في بيان لها على أن من أولوياتها وقف القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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عائلات الأسرى الإسرائيليين وقف إطلاق النار في قطاع غزة حماس وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
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