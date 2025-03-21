جيش الاحتلال يدمر مستشفى متوقف عن العمل في غزة

(د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير مستشفى سابق متوقف عن العمل في قطاع غزة.

وزعم متحدث باسم الجيش لوسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مستشفى الصداقة التركي – الفلسطيني في نتساريـم كان يُستخدم من جانب عناصر من حركة حماس.

وقال المتحدث إن حماس حولت المستشفى إلى "بنية تحتية إرهابية"، وأضاف أن الجيش استهدف مجموعة من عناصر حماس داخل مبني المستشفي عبر غارة جوية.

ومع ذلك أفاد تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت تكشف عن أنه قد تم على الأرجح تدمير المستشفى من خلال تفجير جرى التحكم فيه.

وكانت مؤسسة حكومية تركية قد شيدت المستشفى ومولته، ويقع المستشفي في ممر نتساريم، وهو شريط من الأرض يفصل قطاع غزة إلى قسمين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعاد احتلال الممر خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن كان قد انسحب منه خلال وقف إطلاق النار الذي انهار الآن.

ويُذكر أن المستشفى ذاته متوقف عن العمل منذ أكثر من عام. واستخدمه الجيش الإسرائيلي أيضا كقاعدة في أوقات مختلفة خلال الصراع.