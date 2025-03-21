ترامب: اتفاقات أولية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لتسوية النزاع

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن توصل الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا إلى اتفاقات أولية تهدف إلى تسوية النزاع الأوكراني، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق وقف كامل لإطلاق النار قريبًا.

وقال ترامب، خلال لقائه الصحفيين في المكتب البيضاوي، إنه تعامل بشكل جيد مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى ظهور "ملامح اتفاق" بين الأطراف.

وأضاف ترامب: "أعتقد أننا سنحقق وقفًا كاملًا لإطلاق النار قريبًا جدًا، وبعد ذلك سنصل إلى اتفاق"، مؤكدًا أن بعض المناطق على الجبهة شهدت بالفعل تهدئة.

وكان ترامب قد أجرى محادثة هاتفية مع بوتين في 18 مارس استمرت نحو ساعتين، حيث أبدى الرئيس الروسي تأييده لفكرة وقف متبادل للضربات على البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا، وأصدر تعليمات لقواته بذلك.

وأعلن زيلينسكي دعم أوكرانيا لهذا الاقتراح، لكن بعد ساعات من المحادثات، نفذت كييف هجومًا بطائرات مسيرة على محطة ضخ النفط "كافكازسكايا" في إقليم كراسنودار، ما أثار ردود فعل غاضبة من موسكو.

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن هذه الخطوة تعكس نية القيادة الأوكرانية في إفشال مبادرات ترامب للسلام.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الهجوم "يبرهن على عدم قدرة كييف على التفاوض"، بينما أوقف الجيش الروسي جميع الضربات بعد أمر بوتين، بل وأسقط سبع طائرات مسيرة تابعة له كانت متجهة لضرب أهداف في منطقة نيكولايف الأوكرانية.