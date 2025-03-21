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الأمم المتحدة: إغلاق المعابر في غزة مستمر منذ 20 يومًا وتأثيره مدمر

08:15 م الجمعة 21 مارس 2025

فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة

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وكالات

أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر مع قطاع غزة لمدة 20 يومًا يُعد الأطول منذ 7 أكتوبر، مشددًا على أن تداعياته كارثية على السكان.

وأشار إلى أن جميع مستشفيات القطاع تعرضت لأضرار، واصفًا الوضع بأنه "لا يُطاق"، مؤكدًا أن استهداف البنية التحتية الطبية من أي طرف يُعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، وأن الأمم المتحدة تعارض بشدة أي هجمات على المنشآت الصحية في غزة.

وكشف حق أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت إقامة 30 حاجزًا جديدًا، معظمها بعد إعلان وقف إطلاق النار، ليرتفع إجمالي الحواجز ونقاط التفتيش المسجلة إلى 850، وهو أعلى رقم تم توثيقه خلال العقدين الماضيين.

كما طالبت الأمم المتحدة بإجابات حول استهداف مجمع تابع لها في غزة، كان محددًا بوضوح، وأكدت سعيها للحصول على ضمانات ملموسة لحماية موظفيها بعد مقتل ستة منهم.

وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأعمال العدائية تعرقل بشدة العمليات الإنسانية في القطاع، مشيرًا إلى أن استمرار الأوضاع الحالية يؤدي إلى تآكل التقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني منذ وقف إطلاق النار.

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