زلزال قوي بقوة 6.2 درجة يضرب بنما

( أب)

ضرب زلزال قوي قبالة سواحل بنما المطلة على المحيط الهادئ الجزء الأوسط من البلاد اليوم الجمعة، دون أن يشعر به كثيرون في العاصمة.

ووقع مركز الزلزال على بعد حوالي 76 ميلا (123 كيلومتراً) بالمنطقة الجنوبية لجنوب شرقى مدينة بوريكا في المحيط الهادئ، وبلغت قوته 6.2 درجة، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وكان على عمق 6 أميال (10 كيلومترات).

وقالت هيئة الدفاع المدني الوطنية، إن السكان شعروا بالزلزال في عدة مقاطعات بوسط بنما، لكن لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.