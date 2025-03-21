مع تصاعد التهديد الصيني.. ترامب يكشف عن مقاتلة الجيل السادس "إف-47"

وكالات

مع تصاعد التهديد الصيني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوز شركة بوينج بعقد لتصنيع طائرة مقاتلة مستقبلية سرية لحساب سلاح الجو الأمريكي.

وفي مؤتمر صحفي عقده ترامب بحضور وزير الدفاع بيت هيغسث ورئيس أركان سلاح الجو الأمريكي الجنرال ديفيد ألوين، كشف الرئيس أن النسخة التجريبية من الطائرة "إف-47" كانت تحلق سرًّا منذ نحو خمسة أعوام، مؤكدًا أن "هذه الطائرة ستشكل نقلة نوعية في مستقبل القوات الجوية الأمريكية".

وأضاف ترامب، أن هذا الإعلان يأتي بعد شهور من الغموض الذي أحاط بالبرنامج، نتيجة التحديات الميزانية وتغير الأولويات الدفاعية، ما دفع إلى إجراء مراجعة شاملة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وكان كل من الجنرال ألوين ونائب قائد العمليات البحرية الأدميرال جيمس كيلبي قد قدّما إحاطة للرئيس ترامب حول تطورات برنامجي الهيمنة الجوية لكل من سلاحَي الجو والبحرية، وذلك بناءً على طلبه المباشر للاطلاع على مسار المشاريع المستقبلية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يريد خوض حرب مع الصين، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستظل مستعدة لمواجهة أي تطورات. كما أعلن نيته التحدث مع الرئيس الصيني، في إشارة إلى إمكانية إجراء محادثات مباشرة بين الطرفين.

وأشار ترامب، إلى أن هناك احتمالًا لـمراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، ما قد يعكس رغبة في إعادة النظر في السياسة التجارية بين البلدين.

وفي سياق آخر، تحدث ترامب عن صلاحيات السيناتور ماركو روبيو، مؤكدًا أن لديه القدرة على طرد الموظفين السيئين، دون أن يتمكن القضاء من منعه، في إشارة إلى الإصلاحات الإدارية التي يدعمها.