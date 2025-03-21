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الرئيس الروسي يعلن استعداده تسهيل إعادة التهدئة في غزة

07:04 م الجمعة 21 مارس 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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(د ب ا)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن قلقهما إزاء استئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة، وأبديا استعدادهما لتسهيل وقف التصعيد وإعادة التهدئة.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين نشرته وكالة سبوتنيك اليوم الجمعة: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وناقش الطرفان القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير التعاون الروسي القطري، واتفقا على بذل جهود منسقة تهدف إلى زيادة العلاقات الاستثمارية وتوسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة في الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والثقافة والرياضة".

وأضاف الكرملين في البيان أن الجانبين أعربا: "عن القلق بشأن استئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة، وتم التأكيد على استعداد البلدين للمساهمة في تهدئة التوترات على المدى الطويل في المنطقة".

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أكد الجانبان أهمية ضمان وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها. وستواصل روسيا وقطر التعاون من أجل الاستقرار المستدام للوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد خلال الفترة الانتقالية الحالية، وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري.

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