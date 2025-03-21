ترامب يكشف حقيقة اطلاع إيلون ماسك على أسرار عسكرية في البنتاجون

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن انضمام أول مقاتلات من الجيل السادس إلى الجيش الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذه الطائرات الجديدة التي ستعرف باسم إف-47 تمتاز بقدرة كبيرة على المناورة والتخفي، وسرعة غير مسبوقة، مما يجعلها الأكثر فتكًا في تاريخ الصناعة الدفاعية.

وأكد ترامب خلال مؤتمرا صحفيا مع وزير الدفاع في البيت الأبيض، أن هذه المقاتلات تمت تجربتها سرًا لمدة خمس سنوات قبل الإعلان عنها رسميًا، مشيرًا إلى أن القوة الجوية الأمريكية ستمضي قدمًا في تعزيز أسطولها بهذه الطائرات المتطورة، والتي قال إنها ستمنح الولايات المتحدة اليد العليا في الجو.

كما نفى ترامب صحة التقارير التي تحدثت عن إطلاع الملياردير إيلون ماسك على معلومات سرية في البنتاجون، ووصفها بأنها قصة مزيفة، مؤكدًا أن ماسك "رجل وطني ويساعد الولايات المتحدة كثيرًا في خفض الإنفاق الحكومي".

وأضاف ترامب، أن مقاتلات إف-47 قادرة على حمل طائرات مسيرة، مما يعزز قدراتها القتالية، لافتًا إلى أن سلاح الجو الأمريكي منح عقد إنتاج هذه الطائرات إلى شركة بوينغ، معتبرًا أن الاستثمار في هذه الطائرات هو "أفضل استثمار في تاريخ الصناعة الدفاعية".

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة ستبني أسطولًا حربيًا جديدًا خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن مقاتلات الجيل السادس ستمثل مستقبل القوة الجوية الأمريكية.

وفي سياق حديثه عن القضايا الدولية، قال ترامب إن حلف الناتو قوي ومتماسك لكنه شدد على ضرورة أن يكون الإنفاق العسكري أكثر عدالة بين أعضائه، معتبرًا أن الناتو لا يساوي شيئًا دون الولايات المتحدة.

كما أكد أنه لا يريد خوض حرب مع الصين لكنه مستعد لها، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على التفوق العسكري الأمريكي.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، شدد ترامب على أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يتوقف، دون تقديم تفاصيل إضافية حول موقفه من آليات تحقيق ذلك.