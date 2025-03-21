"إرهاب شوارع".. أول تعليق من أردوغان على احتجاجات المعارضة

(د ب أ)

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة الاحتجاجات التي نشبت بسبب احتجاز عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، متعهدا بأن البلاد "لن يتم تركها لإرهاب الشوارع".

واتهم أردوغان حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو باستغلال التحقيق كذريعة للدفع بالبلاد في أتون الفوضى.

وقال أردوغان في احتفالية عيد النيروز في إسطنبول: "لن نتساهل مع أي تعطيل للنظام العام. كما لم نرضخ لإرهاب الشوارع من قبل، فإننا لن نستسلم للتخريب الآن".

واتهم أردوغان حزب الشعب الجمهوري بالفساد والتحريض على الاضطرابات.

ولم تنظر بعد المحكمة في مزاعم الفساد والإرهاب ضد إمام أوغلو وعدة ساسة آخرين.

وتم احتجاز إمام أوغلو، وهو منافس رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الأول الأربعاء، على خلفية مزاعم بالتورط في فساد وإرهاب. وكان حزب إمام أوغلو يستعد لترشيحه في انتخابات الرئاسة بعد غد الأحد.

ونشبت اشتباكات بين المحتجين والشرطة في عدة مدن تركية في ساعة متأخرة من أمس الخميس.

وحث حزب الشعب الجمهوري المواطنين على المشاركة في انتخابات رمزية بعد غد الأحد، من خلال صناديق اقتراع سيتم وضعها في شوارع تركيا، لإظهار التضامن مع إمام أوغلو.