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الشرطة البريطانية: لا مؤشرات على أن حريق مطار هيثرو كان مدبرا

05:15 م الجمعة 21 مارس 2025

الشرطة البريطانية لا مؤشرات على أن حريق مطار هيثرو

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(أ ب)

ذكرت الشرطة البريطانية، أنه لا توجد مؤشرات على أن الحريق الذي تسبب في إغلاق مطار هيثرو في لندن كان مدبرا، مضيفة أن جهات التحقيق الخاصة بمكافحة الارهاب تقود التحقيقات بشأن الحريق.

وتقول شرطة العاصمة إن السبب في ذلك هو موقع حريق شب بمحطة الكهرباء وتأثيره على البنية التحتية الوطنية الحيوية.

وأضافت الشرطة، أن قيادة مكافحة الإرهاب لديها "موارد وقدرات متخصصة" يمكنها المساعدة في معرفة السبب بسرعة.

وأقر توم ويلز، المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بأن السلطات لديها أسئلة للإجابة عليها، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق صارم للتأكد من "عدم تكرار هذا الحجم من الاضطراب مرة أخرى".

يشار إلى أن مطار هيثرو أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما بالسفر الدولي. وكان يناير الأكثر ازدحاما على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام، حيث تجاوز عدد المسافرين 6.3 مليون مسافر، بزيادة تجاوزت 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

غير أن الاضطراب الذي حدث اليوم الجمعة، كان أقل من الاضطراب الذي تسبب فيه ثوران بركان إيافيالايوكول في أيسلندا عام 2010، والذي أطلق سحبا من الرماد في الغلاف الجوي وأحدث فوضى في السفر الجوي عبر المحيط الأطلسي لعدة أشهر.

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