الأمين العام لمجلس الأمن الروسي يزور كوريا الشمالية للقاء كيم جونج-أون

سول (كوريا الجنوبية)- (أ ب)

توجه سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو إلى كوريا الشمالية اليوم الجمعة للقاء الزعيم كيم جونج أون، بعد أن أفادت تقارير بأن كوريا الشمالية أرسلت مؤخرًا قوات إضافية إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" أن شويجو نقل إلى كيم خلال اجتماع معه رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين الذي قدم التحيات وتعهد بمنح "أقصى اهتمام" لتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل لها في قممهما السابقة.

وذكرت وكالة إنترفاكس أن شويجو أكد خلال الاجتماع "استعداد موسكو غير المشروط" للحفاظ على اتفاق شراكة أمنية تم التوصل إليه العام الماضي في قمة بيونج يانج، وتعهد بالمساعدة المتبادلة في حالة مواجهة أي من البلدين لعدوان.

أضافت الوكالة نقلا عن شويجو أنه تمت مناقشة عدة قضايا خلال اجتماعه مع كيم، الذي استمر لأكثر من ساعتين، بما في ذلك حرب روسيا في أوكرانيا ومحادثات موسكو مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

ولم تشر وسائل الإعلام الروسية على الفور ما إذا كان تم إبرام أي اتفاقات.

وتأتي زيارة شويجو بعد أن اتفقت أوكرانيا وروسيا من حيث المبدأ أول أمس الأربعاء على وقف إطلاق نار محدود، بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة البلدين، على الرغم من أنه لم يتضح بعد متى يمكن أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ وما هي الأهداف المحتملة التي سيحظر مهاجمتها.

كانت كوريا الشمالية قد أرسلت في العام الماضي قوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وبحسب تقديرات الدول الغربية وأوكرانيا، تم إرسال نحو 11 ألف جندي كوري شمالي إلى روسيا حتى 28 فبراير/شباط الماضي إضافة إلى ذخيرة وقذائف مدفعية .

وفي المقابل، ستحصل كوريا الشمالية على الدعم التكنولوجي، وخاصة لبرامجها الصاروخية والأقمار الصناعية.