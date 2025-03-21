وزير الإعلام الإسرائيلي: لا صلاحية للمحكمة العليا في تجميد إقالة رئيس الشاباك

وكالات

أكد وزير الإعلام الإسرائيلي أن المحكمة العليا ليس لديها صلاحية لإصدار أمر بتجميد إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، مشددًا على أن القرار يظل ضمن صلاحيات الحكومة.

وأضاف الوزير أن رئيس الشاباك سينهي مهامه رسميًا في 10 أبريل، أو قبل ذلك في حال تعيين رئيس جديد للجهاز، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التغييرات القيادية داخل الأجهزة الأمنية.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والجهاز القضائي، حيث يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، التي اتهمها مسؤولون في الائتلاف الحاكم بأنها تعرقل قرارات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية ومحاكمة نتنياهو في قضايا الفساد.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الصراع المستمر بين الحكومة والمحكمة العليا، حيث تتهم المعارضة نتنياهو بمحاولة إضعاف استقلالية القضاء وتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على المؤسسات القانونية، مما يزيد من حدة الانقسامات داخل إسرائيل.





