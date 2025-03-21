باريس تدين الهجوم على مبنى أممي في غزة وتطالب بتحقيق سريع

وكالات

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن استنكارها الشديد للهجوم الذي استهدف مبنيين تابعين للأمم المتحدة في قطاع غزة، وأسفر عن إصابة اثنين من المواطنين الفرنسيين.

وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان لها اليوم، أن الهجوم على منشآت الأمم المتحدة "غير مقبول"، داعية إلى فتح تحقيق سريع في الحادث، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.

وأضافت الوزارة، أن عمال الإغاثة "دفعوا بالفعل ثمنًا باهظًا" في غزة، مؤكدة على أهمية ضمان حمايتهم وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من التصعيد المستمر.





