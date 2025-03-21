إصابة 3 أشخاص في قصف بطائرات مسيرة روسية مدينة أوديسا الأوكرانية

كييف(أوكرانيا)- (د ب أ)

تعرضت مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود لعدة هجمات بالمسيرات الروسية مساء أمس الخميس، مما أسفر عن اندلاع حرائق في أجزاء من المدينة.

ونقلت وكالة اسوشيتدبرس (أب) اليوم الجمعة عن مسؤولين قولهم إن طائرات مسيرة روسية قصفت أوديسا، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وإشعال حرائق هائلة في هجوم أكد نية موسكو المضي قدما في الهجمات الجوية حتى مع موافقتها على وقف الضربات على منشآت الطاقة مؤقتا.

جاءت الضربات قبل وقت قصير من زيارة رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل لمدينة أوديسا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة وعقد اجتماعات مع زعماء المدينة ومسؤولين من مناطق جنوبية أخرى.

وقال رئيس منطقة أوديسا، أوليه كيبر في بيان "هذا تذكير آخر للعالم بأسره: الحرب تستمر وتواصل أوكرانيا القتال".

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، على تليجرام: "أوديسا تشتعل، المسيرات الروسية تضرب الأهداف المدنية في المدينة".

وأضاف أنه تم تسجيل إصابات لكن لم يقدم تفاصيل إضافية.

وأفادت هيئة الإذاعة الأوكرانية "سوسبيلني" بوقوع أكثر من 15 انفجارا في أنحاء المدينة. وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حرائق كبيرة ومواقع يشتبه بأنها تعرضت للضربات، في حين شهدت أجزاء من أوديسا انقطاعا في التيار الكهربائي.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد حذرت في وقت سابق من هجمات بالمسيرات الروسية جرى إطلاقها من البحر الأسود.

وفي هجوم منفصل، استهدفت المسيرات الروسية مدينة زابوريجيا الصناعية في جنوب شرق أوكرانيا. ووفقا للسلطات المحلية، أصيب شخصان على الأقل وتعرضت أربع مبان سكنية لأضرار.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي شامل منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد أشار الطرفان في الآونة الأخيرة إلى استعدادهما من حيث المبدأ لتجنب ضرب بنية الطاقة التحتية لبعضهما البعض.

ومن المتوقع أن يجري مناقشة تفاصيل أي اتفاق من هذا القبيل خلال محادثات في السعودية يوم الاثنين المقبل.