المحكمة العليا الإسرائيلية تعلق مؤقتا قرار نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك

وكالات

أصدرت جيلا كانفي شتاينيتس، قاضية محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أمرًا مؤقتًا يقضي بتجميد إقالة رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار، حتى صدور قرارٍ آخر في هذا الشأن، وفقا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وقبل ساعات، صوّتت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لصالح إقالة رونين بار، حيث قال مكتب نتنياهو في بيان: وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن الداخلي.

وأضاف البيان: سيُنهي رونين بار ولايته كرئيس لجهاز الأمن الداخلي في 10 إبريل، أو عند تعيين رئيس دائم للجهاز أيهما أقرب.

وقررت القاضية الإسرائيلية، عقد جلسة استماعٍ بشأن الالتماسات المُقدّمة ضد إقالته في موعدٍ أقصاه 8 أبريل، قائلة: سيقدم المدعى عليهم ردًا أوليًا على الالتماسات حتى 72 ساعة قبل موعد الجلسة المقرر، بالإضافة إلى الرد على طلبات الحصول على أمر قضائي مؤقت ضد عمليات الرفض بحلول 24 مارس.