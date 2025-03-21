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زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة نطنز وسط إيران

02:31 م الجمعة 21 مارس 2025

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طهران- (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة بادرود في نطنز بمحافظة أصفهان وسط إيران اليوم الجمعة.

وقال مسؤولون محليون لوسائل الإعلام إن الزلزال وقع الساعة 10:23 صباحًا، وبلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه في منطقة بادرود، التي تقع على بعد 5 كيلومترات من مدينة نطنز في محافظة أصفهان وسط إيران، حسبما أفادت وكالة مهر الإيرانية.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في مكتب محافظ أصفهان، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مضيفًا أنه تم إرسال 10 فرق بحث وإنقاذ إلى مركز الزلزال، منصور شيشه فروش.

وأضاف شيشه فروش لوسائل الإعلام أن "الزلزال تسبب في اهتزاز المباني في منطقة نطنز المركزية، وهرع الناس إلى الشوارع والأماكن المفتوحة".

وأكد المدير العام لإدارة الأزمات ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية،كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7 ,7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.


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زلزال إيران طهران
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