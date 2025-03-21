تركيا تمدد حظر التجمهر إلى المدن الكبرى بعد احتجاز إمام أوغلو

إسطنبول- (د ب أ)

حظر محافظا العاصمة التركية أنقرة ومحافظة إزمير ثالث أكبر محافظات البلاد اليوم الجمعة المظاهرات حتى 25 مارس، فيما تتواصل الاحتجاجات ضد احتجاز أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول.

ويعني هذا أن الحظر سار في أكبر ثلاث مدن تركية، بما في ذلك إسطنبول.

ويأتي ذلك بينما دعا حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو إلى تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد، متحديا حظرا على المظاهرات في إسطنبول يستمر حتى بعد غد الأحد.

ونشبت اشتباكات بين المحتجين والشرطة في عدة مدن تركية في ساعة متأخرة من أمس الخميس.

وتم احتجاز إمام أوغلو، وهو منافس رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الأول الأربعاء على خلفية مزاعم بالتورط في فساد وإرهاب. وكان حزب إمام أوغلو يستعد لترشيحه في انتخابات الرئاسة بعد غد الأحد.

وفرض محافظ إسطنبول أمس الأول الأربعاء حظرا على المظاهرات والتجمهر والتغطية الصحفية حتى بعد غد الأحد.

وقال حزب الشعب الجمهوري إنه سيمضي قدما في إجراء التصويت يوم الأحد.

وذكرت الحكومة اليوم أن السلطات احتجزت 54 شخصا في حملة صارمة على الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي على احتجاز إمام أوغلو.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عبر منصة إكس إنه يجري التحقيق بشأن إجمالي 326 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشورات يشتبه في تحريضها على الكراهية وتشجيعها على ارتكاب أعمال إجرامية.