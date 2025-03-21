أمير ويلز يزور قاعدة عسكرية في إستونيا تضم قوات بريطانية

لندن- (د ب أ)

التقى أمير ويلز بقوات إستونية تتدرب إلى جانب قوات بريطانية، عندما زار قاعدة عسكرية رئيسية في الدولة الواقعة في منطقة البلطيق.

ويقوم الأمير ويليام بزيارة تستمر يومين إلى استونيا لتعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلسي(ناتو) ودعم القوات البريطانية المتمركزة في البلاد والتي توفر رادعا للعدوان الروسي، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

ووصل الملك المستقبلي إلى قاعدة تابا العسكرية في شمال البلاد، مرتديا زيا عسكريا مموها وقبعة.

وخلال فترة وجوده في القاعدة، سيشارك في حفل التسليم والانضمام إلى القوات التي تتدرب على حرب الخنادق وستتاح له فرصة ركوب دبابة تشالنجر2.

وتقود قوات بريطانية مجموعة قتالية في إستونيا ويبلغ عدد أفراد الخدمة البريطانية في البلاد 900 فرد وهو أكبر انتشار دائم للمملكة المتحدة في الخارج.

كانت الحكومة الإستونية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 5% من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع بدءا من عام 2026، مبررةً ذلك بهجوم روسيا على أوكرانيا.

وصرحت رئيسة الوزراء كريستين ميشال في بيان: "لم تتغير الأهداف الاستراتيجية لروسيا بأي شكل من الأشكال. إن عدوان جارتنا الشرقية يهدد جميع الدول الأوروبية المحيطة، بما في ذلك أعضاء حلف شمال الأطلسي( الناتو)".

وفي العام الماضي، أنفقت إستونيا بنسبة 4 ,3% من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع؛ وسوف يصل الإنفاق هذا العام إلى ما يقرب من 4 %.