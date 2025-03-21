رئيس ليتوانيا: مستعدون لإرسال قوات إلى أوكرانيا في مهمة بعد وقف إطلاق النار

فيلنيوس- (د ب أ)

قال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا إن البلاد مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا في إطار مهمة فيما بعد وقف إطلاق النار فيما يكافح الحلفاء الأوروبيون للحفاظ على دعم كييف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال جيتاناس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في بروكسل اليوم: "إن بلادي مستعدة لتقديم الدعم اللازم".

وأضاف: "إننا نتحدث عن أعداد محددة من قواتنا العسكرية، لكن يجب أن يكون هناك التزام من جميع دول التحالف لتقديم هذا الدعم".

وذكر الرئيس أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب لديه "نيه صريحة" لإنهاء الحرب الروسية المستمرة منذ ثلاثة أعوام في أوكرانيا، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يحاكي" المفاوضات بينما يواصل هجماته على البلاد التي تمزقها الحرب.