وزير بريطاني: كير ستارمر متمسك بنشر قوات برية بريطانية في أوكرانيا

لندن- (د ب أ)

قال أحد كبار وزراء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه متمسك بفكرة نشر قوات برية بريطانية في أوكرانيا كجزء من اتفاق حفظ سلام مستقبلي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني أمس الخميس إن ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" يقسم جهوده التخطيطية بين الجو والبحر والبر والحدود.

ولم يكرر ستارمر بشكل صريح التزامه السابق بإرسال قوات برية إلى أوكرانيا، مما دفع البعض إلى التكهن بأن ستارمر كان يحول التركيز في المهمة.

غير أن وزير الطاقة إيد ميليباند أشار إلى أن هذا ليس هو الحال.

وقال لقناة سكاي نيو "أعتقد أن الأشخاص يبالغون في تفسير ما قاله رئيس الوزراء أمس".

وأضاف الوزير البارز في الحكومة "أعتقد أن العمل يجرى بشكل واضح بشأن بنود وقف إطلاق النار والحماية التي سيتم اتخاذها لحماية وقف إطلاق النار ولحماية شعب أوكرانيا. هذا التخطيط العملياتي والعسكري مستمر.

يشار إلى أن روسيا ترفض نشر قوات حفظ سلام من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (بالناتو) في أوكرانيا في إطار اتفاق سلام لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طرح بالفعل الفكرة في ديسمبر، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني رغبته في المشاركة.





