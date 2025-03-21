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إغلاق شارع رئيسي في مدريد بسبب ارتفاع منسوب المياه في أحد الأنهار

12:57 م الجمعة 21 مارس 2025

مدريد

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مدريد- (د ب أ)

تم إغلاق شارع يربط بين الطريقين الدائريين الرئيسيين في مدريد بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر مانزاناريس، في أعقاب هطول أمطار غزيرة هي الأشد على الإطلاق في العاصمة الإسبانية، خلال شهر مارس الجاري.

وأعلنت وكالة خدمات الطوارئ في مدريد حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة أن الطريق الذي يربط بين الطريقين السريعين "إم30" و"إم40" وهما نقطتا وصول رئيسيتان إلى المدينة، تم إغلاقه كإجراء احترازي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية قد أصدرت في وقت سابق إنذارا باللون الأصفر من هطول أمطار في المنطقة بأكملها.

وتسببت عاصفة مارتينو وهي رابع عاصفة كبيرة تضرب البلاد هذا الشهر، في سقوط أمطار غزيرة، مما أجبر السكان على إخلاء منازلهم ووفاة ثلاثة أشخاص في جميع أنحاء البلاد.

كانت إسبانيا قد تعرضت في شهر نوفمبر الماضي لأسوأ فيضانات منذ خمسين عاما أدت إلى مقتل 205 أشخاص على ما أفادت فرق الإنقاذ.


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مدريد ارتفاع منسوب المياه الأنهار
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