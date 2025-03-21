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الأونروا: يجب العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة

12:17 م الجمعة 21 مارس 2025

الأونروا

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غزة - وكالات

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع أصبح "مقلقًا للغاية" في ظل تراجع توزيع المساعدات وتعليق عمل مراكز التعليم.

وأوضحت الوكالة أن الإمدادات الأساسية، بما فيها الغذاء والمعدات الطبية، على وشك النفاد، مما يفاقم الأزمة التي يعاني منها المدنيون.

وأكدت الأونروا في بيانها ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، محذرة من كارثة إنسانية إذا استمر تدهور الأوضاع دون تدخل فوري.


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الأونروا وقف إطلاق النار غزة
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