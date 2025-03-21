سلطات الإطفاء في لندن تعلن السيطرة على الحريق الذي تسبب في إغلاق مطار هيثرو

لندن- (أ ب)

أعلنت سلطات الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن السيطرة على الحريق الذي تسبب في إغلاق مطار هيثرو.

وتسبب الحريق في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، مما أثر على آلاف المنازل والشركات المحلية وعطل آلاف رحلات الطيران.

وقال بات جولبورن، مساعد مفوض إدارة إطفاء لندن، بعد الساعة 0800 صباح اليوم الجمعة بقليل أنه تمت السيطرة على الحريق.

وأضاف: "كان هذا حادثا واضحا وكبيرا للغاية وعمل رجال الإطفاء لدينا بلا كلل في ظروف صعبة للسيطرة على الحريق بأسرع وقت ممكن. وتمكنا من احتواء الحريق بنجاح ومنع انتشاره بفضل جهودهم ورد الفعل الذي اتخذته بشكل منسق هيئات متعددة".