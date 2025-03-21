كوريا الجنوبية: الحزب الديمقراطي المعارض يقدم مقترحا لعزل الرئيس المؤقت

سول- (د ب أ)

قال الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، إنه سيقدم اليوم الجمعة اقتراحا لعزل الرئيس المؤقت "تشوي سانج-موك" بسبب عدم تعيينه القاضي التاسع في المحكمة الدستورية.

وفي أواخر ديسمبر، عيّن "تشوي" قاضيين في المحكمة، لكنه امتنع عن تعيين القاضي "ما أون-هيوك" الذي أوصت به المعارضة، مشيرا إلى الحاجة إلى تحقيق التوافق بين الحزبين، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وانتقد الحزب الديمقراطي "تشوي" بشدة، مشيرا إلى قرار المحكمة الدستورية بأن عدم تعيين "تشوي" للمرشح هو عمل "غير دستوري" ينتهك حق الجمعية الوطنية.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي من المقرر فيه أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها بشأن عزل رئيس الوزراء "هان دوك-سو" بسبب مزاعم متعلقة بالأحكام العرفية يوم الاثنين المقبل. ولم يتم بعدُ تحديد موعد للنطق بالحكم بشأن عزل الرئيس "يون سيوك-يول".

ومن الضروري الحصول على موافقة 6 قضاة على الأقل لتأييد عزل "يون"، حيث سيكون مصير الرئيس الذي عزله البرلمان في يد المحكمة التي تضم هيئتها 9 أعضاء. وتتألف المحكمة حاليا من 8 أعضاء فقط.

وسيقدم مسؤولو الحزب الديمقراطي اقتراح العزل في الجمعية الوطنية في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة، حسبما قال الحزب للصحفيين في رسالة نصية.

ويقول بعض المراقبين إن عزل "تشوي" قد يصبح بلا جدوى إذا حكمت المحكمة برفض عزل رئيس الوزراء "هان دوك-سو" يوم الاثنين المقبل، مما سيسمح لـ "هان" بالعودة إلى منصبي رئيس الوزراء والرئيس المؤقت.