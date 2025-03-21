ترامب: سنوقع قريبا على صفقة مع أوكرانيا للحصول على المعادن النادرة

واشنطن- (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة تقترب من توقيع اتفاق مع أوكرانيا للحصول على المعادن الأرضية النادرة.

وأضاف ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض:"نحن نحرز تقدما جيدا فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا. وأحد الأشياء التي نقوم بها هو توقيع اتفاق قريبا جدا بشأن المعادن الأرضية النادرة مع أوكرانيا".

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة توقع اتفاقات "في مواقع مختلفة من أجل استخراج المعادن الأرضية النادرة والموارد الأخرى في جميع أنحاء العالم".

وكانت كييف تنظر إلى الصفقة الخاصة بالمعادن الأرضية النادرة، التي كانت قيد التفاوض لعدة أسابيع، باعتبارها شراكة استراتيجية يمكن أن تضمن استمرار الدعم الأمريكي ضد الغزو الروسي.

وربط ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بالحصول على الوصول إلى احتياطيات المعادن الأرضية النادرة في البلاد. وتعتبر هذه الرواسب ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية.

وكان من المتوقع أن يوقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وترامب الاتفاق في أواخر فبرايرالماضي.

ومع ذلك، أدى نقاش حاد بين الطرفين في المكتب البيضاوي إلى إلغاء المحادثات، وغادر زيلينسكي اللقاء مبكرا.





