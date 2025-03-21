الأمين العام لمجلس الأمن الروسي يزور كوريا الشمالية للقاء كيم جونج-أون

سول (كوريا الجنوبية)- (أ ب)

توجه سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى كوريا الشمالية اليوم الجمعة للقاء الزعيم كيم جونج أون، بعد أن أفادت تقارير بأن كوريا الشمالية أرسلت مؤخرًا قوات إضافية إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" أن سيرجي شويجو، وصل إلى بيونج يانج، عاصمة كوريا الشمالية، ويعتزم لقاء كبار المسؤولين الكوريين الشماليين بمن فيهم كيم.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بما في ذلك ما سيناقشه شويجو مع كيم.

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية وصول وفد روسي برئاسة شويجو لكنها لم تذكر تفاصيل عن الغرض من الزيارة.

وتأتي زيارة شويجو بعد أن اتفقت أوكرانيا وروسيا من حيث المبدأ أول أمس الأربعاء على وقف إطلاق نار محدود، بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة البلدين، على الرغم من أنه لم يتضح بعد متى يمكن أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ وما هي الأهداف المحتملة التي سيحظر مهاجمتها.

كانت كوريا الشمالية قد أرسلت في العام الماضي قوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وبحسب تقديرات الدول الغربية وأوكرانيا، تم إرسال نحو 11 ألف جندي كوري شمالي إلى روسيا حتى 28 فبراير الماضي إضافة إلى ذخيرة وقذائف مدفعية.

وفي المقابل، ستحصل كوريا الشمالية على الدعم التكنولوجي، وخاصة لبرامجها الصاروخية والأقمار الصناعية.





