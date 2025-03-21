ترامب ينفي تقارير صحفية بشأن إطلاع ماسك على خطط بشأن حرب محتملة مع الصين

واشنطن- (د ب أ)

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقرير أوردته صحيفة نيويورك تايمز بأنه سوف يتم إطلاع الملياردير إيلون ماسك اليوم الجمعة على الخطط التي أعدها الجيش الأمريكي لمواجهة أي حرب محتملة مع الصين.

وكانت نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم قولهم، إن ماسك سوف يطلع على تفاصيل الخطط الأمريكية خلال عرض لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث وكبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين.

ووصف ترامب هذا التقرير في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "سخيف" و"غير حقيقي" بالمرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله: "لن يتم التطرق إلى الصين أو مناقشتها على الاطلاق"، مضيفا أنه "من المخزي أن تقوم وسائل الإعلام التي فقدت مصداقيتها باختلاق مثل هذه الأكاذيب".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في وقت متأخر أمس إنه سيجتمع مع إيلون ماسك في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة لمناقشة "الابتكار والكفاءة والإنتاج الأكثر ذكاء".

وفي منشور على منصة "إكس" الخاصة بـ"ماسك"، أكد هيجسيث أن "هذا ليس اجتماعا حول -خطط الحرب الصينية السرية للغاية-، نافيا بذلك صحة التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز.