ماكرون يشيد بالمستشار الألماني ويصفه بـ"الشريك القيّم"

بروكسل- (د ب أ)

شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشار الألماني أولاف شولتس على مشاركته الأخيرة على الأرجح في قمة للاتحاد الأوروبي بصفته مستشارا، ووصفه بأنه "شريك قيم للغاية".

وقال ماكرون في بروكسل: "أود أن أوجه كلمة شخصية للغاية للمستشار شولتس، الذي كان زميلا ورفيقا للدرب وشريكا سياسيا لي على مر السنين"، مضيفا أن مجلس الوزراء الفرنسي-الألماني المشترك العام الماضي كان لحظة مهمة في التعاون بين البلدين.

وبالنسبة للمستشار شولتس، كانت مشاركته في القمة الدورية للاتحاد الأوروبي ببروكسل هي الأخيرة على الأرجح خلال فترة ولايته.

ومن المقرر عقد الاجتماع الدوري المقبل لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قبل نهاية شهر يونيو المقبل، والتي من المتوقع أن يحضرها فريدريش ميرتس بصفته المستشار الجديد لألمانيا.