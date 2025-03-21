حماس: الطريق للإفراج عن الأسرى هو وقف العدوان والعودة للمفاوضات

غزة - وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن السبيل الوحيد للإفراج عن الأسرى هو وقف العدوان والعودة إلى المفاوضات، مع تنفيذ الاتفاقات بعيدًا عن أي مناورات سياسية.

وقالت الحركة، في بيان اليوم، إنها تحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته "المتطرفة" المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة الأسرى وعائلاتهم، متهمة إياه بإطالة أمد الأزمة لتحقيق أهدافه السياسية.

كما دعت حماس المسؤولين الأمريكيين إلى "الكف عن تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقات"، مشددة على ضرورة أن "يوجهوا الاتهام الحقيقي لنتنياهو، الذي يعرقل أي تقدم في المفاوضات".

وأشارت الحركة إلى أن تصريحات رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تكشف "تلاعب نتنياهو بملف المفاوضات وسعيه لإفشال أي اتفاق لتحقيق مصالحه الخاصة"، مؤكدة أن هذه التصريحات تثبت أنه "العائق الحقيقي أمام أي صفقة تبادل".

وأضافت أن نتنياهو "يسعى إلى هندسة مفاوضات شكلية لكسب الوقت والمماطلة"، مؤكدة أن أي اتفاق يجب أن يستند إلى وقف العدوان وضمان الإفراج عن الأسرى دون مماطلات أو شروط مجحفة.