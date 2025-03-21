الجيش السوداني يعلن استعادة القصر الرئاسي في الخرطوم (فيديو)

القاهرة- (أ ب)

أعلن الجيش السوداني أنه استعاد القصر الرئاسي في الخرطوم، والذي يعتبر آخر معاقل قوات الدعم السريع في العاصمة.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جنود الجيش داخل القصر الرئاسي وهم يحددون التاريخ بأنه اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان، وهو الجمعة.

الأخوة المجاهدين في الجيش السوداني يحررون القصر الرئاسي بالكامل وبعض الثكنات والمؤسسات الأمنية حوله في العاصمة الخرطوم وسط فرار ميليشيات الدعم السريع الإرهابية العميلة .



اللهم تمم يارب pic.twitter.com/mFXPsA0v2F — الكوردستاني🦅 (@Imaqak) March 21, 2025

ويُمثل سقوط القصر الجمهوري - وهو مجمعٌ على ضفاف نهر النيل كان مقرًا للحكومة قبل اندلاع الحرب، ويُخلَّد على الأوراق النقدية والطوابع البريدية السودانية - مكسبًا ميدانيًا آخر للجيش السوداني. وقد حقق الجيش تقدمًا مطردًا في الأشهر الأخيرة بقيادة قائده العام الفريق عبد الفتاح البرهان

ويعني ذلك أنه تم طرد قوات الدعم السريع المنافسة، بقيادة محمد حمدان دقلو(حميدتي)، من العاصمة الخرطوم بعد بدء الحرب في السودان في أبريل 2023.

ولم تقرّ قوات الدعم السريع فورًا بخسارتها، الأمر الذي لن يُوقف على الأرجح القتال في الحرب، إذ لا تزال الجماعة وحلفاؤها يسيطرون على أراضٍ في مناطق أخرى بالسودان.

وقد صرّح رئيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأنّ الصراع تسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وأودت الحرب بحياة أكثر من 28 ألف شخص، وأجبرت الملايين على النزوح من ديارهم، ودفعت بعض الأسر إلى أكل العشب في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة، في ظل المجاعة التي تجتاح أجزاءً من البلاد. وتشير تقديرات أخرى إلى أن عدد القتلى أعلى بكثير.