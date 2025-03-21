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الدفاع الروسية: تدمير 43 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مقاطعات خلال الليل

10:18 ص الجمعة 21 مارس 2025

طائرة مسيرة

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 43 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة واعترضت 43 طائرة أوكرانية مسيرة، حيث تم تدمير 34 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، وأربع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وأربع مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرة مسيرة واحدة، فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء .

وتتبادل روسيا وأوكرانيا شن الهجمات على كل منهما الأخرى رغم موافقة رئيسي الدولتين على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق نار محدود لمدة ثلاثين.

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