الحوثيون يستهدفون الأراضي المحتلة بصاروخ باليستي

وكالات

استهدفت جماعة أنصار الله الحوثية، منطقة يافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ باليستي.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع، إن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية نوعية بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 جنوبي يافا المحتلة.

وتابع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في بيان له الخميس: "نفّذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 وحققت هدفها بنجاح".

وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تواصل عملياتها ضد الحوثيين في اليمن. وشنت الطائرات الأمريكية سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والبيضاء والجوف تسببت في سقوط ضحايا وأضرار مادية في الممتلكات.

من جانبه، توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإبادة الحوثيين تماماً وحذر إيران من مواصلة تقديم الدعم لهم.

في المقابل، أعلن الحوثيون عن استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ بالستي، وأكدت الجماعة استهداف قطع حربية أمريكية في البحر الأحمر.