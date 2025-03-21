قاضية أمريكية تأمر إدارة ترامب بعدم ترحيل طالب محتجز حتى إصدار حكم

فرجينيا (أمريكا )- (أ ب)

أمرت قاضية اتحادية اليوم الخميس مسؤولي الهجرة بعدم ترحيل طالب حاصل على منحة دراسية بجامعة جورج تاون احتجزته الحكومة حتى تتاح للمحكمة فرصة لإصدار حكم.

وأمرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية باتريشيا توليفر جايلز في مدينة الإسكندرية، بولاية فرجينيا، بعدم ترحيل بدر خان سوري من الولايات المتحدة إلا إذا أصدرت المحكمة أمرًا مخالفًا.

والقى ضباط حددوا هويتهم بأنهم من وزارة الأمن الداخلي ، القبض على سوري، الحاصل على منحة مواصلة الدراسة ما بعد الدكتوراه في جامعة جورج تاون وهو مواطن هندي، ليلة الاثنين الماضي أمام منزله في فرجينيا ، وفقا لملف قانوني قدمه محامي سوري.