الصليب الأحمر يدعو أطراف الصراع في اليمن إلى حماية المدنيين والبنية التحتية

صنعاء- (د ب أ)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء اليوم الخميس، إن التطورات الأخيرة التي يشهدها اليمن تثير القلق، لا سيما على خلفية تصاعد العنف في المنطقة.

وأضافت في بيان لها "أن من شأن التصعيد العسكري أن يفاقم الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد، الأمر الذي يلقي بمزيد من المعاناة على كاهل السكان المدنيين الذي أنهكهم النزاع الممتد منذ أكثر من عقود".

ودعت اللجنة الدولية جميع الأطراف، بوضع حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية على رأس أولوياتها تماشياً مع أحكام القانون الدولي الإنساني، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إزهاق أرواح المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأعيان المدنية.

وذكرت أنها وفرت إمدادات طبية لدعم بعض المرافق الصحية التي تعالج الجرحى.

ومنذ أسبوع، تصاعدت العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، بعد إعلان الأخيرة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.

وتواصل الولايات شن ضربات جوية على مناطق الحوثيين في محافظات عدة، من بينها محافظات صنعاء وصعدة وحجة والحديدة والبيضاء، مخلفة قتلى وجرحى، وفق تصريحات لوزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأعلن الحوثيون لأكثر من مرة، استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر، رداً على القصف الأمريكي.