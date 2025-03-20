الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي وزارة التعليم

واشنطن- (أب)

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أمرا تنفيذيا بإلغاء وزارة التعليم، ليمضي قدما في تعهد قطعه على نفسه خلال حملته لتفكيك الوزارة التي لطالما استهدفها المحافظون.

وسخر ترامب من وزارة التعليم باعتبارها مسرفة وملوثة بالأيديولوجية الليبرالية. ورغم ذلك فإن استكمال تفكيكها أمر بعيد الاحتمال من دون إجراء من الكونجرس، الذي أنشأ الوزارة في 1979.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الوزارة لم تغلق أبوابها تماما الآن، ومن المقرر أن تحتفظ بوظائف حيوية معينة، مثل إدارة قروض الطلاب الاتحادية ومنح "بيل".