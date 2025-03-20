إعلان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي وزارة التعليم

11:52 م الخميس 20 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن- (أب)

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أمرا تنفيذيا بإلغاء وزارة التعليم، ليمضي قدما في تعهد قطعه على نفسه خلال حملته لتفكيك الوزارة التي لطالما استهدفها المحافظون.

وسخر ترامب من وزارة التعليم باعتبارها مسرفة وملوثة بالأيديولوجية الليبرالية. ورغم ذلك فإن استكمال تفكيكها أمر بعيد الاحتمال من دون إجراء من الكونجرس، الذي أنشأ الوزارة في 1979.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الوزارة لم تغلق أبوابها تماما الآن، ومن المقرر أن تحتفظ بوظائف حيوية معينة، مثل إدارة قروض الطلاب الاتحادية ومنح "بيل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ما خيارات حماس بعد استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة؟
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع الأخير من شهر رمضان