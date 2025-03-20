رئيس الشاباك في رسالة للوزراء: إقالتي تستهدف منع التحقيق في أحداث 7 أكتوبر

وكالات

وجه رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، رسالة حادة إلى الوزراء، أكد فيها أن الاتهامات الموجهة إليه "لا أساس لها من الصحة" وأنها مجرد "غطاء لدوافع أخرى غريبة ومرفوضة".

وكشف بار أن قرار استبعاده من فريق المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى كان له تأثير سلبي على سير التفاوض، مؤكدًا أن هذا القرار "لم يؤدِ إلى تحرير أسرى"، بل كان يهدف إلى "إجراء مفاوضات دون التوصل إلى صفقة".

كما شدد على أن قرار إقالته جاء في الأساس "لمنع التحقيق في أحداث 7 أكتوبر"، في إشارة إلى محاولات التغطية على الإخفاقات الأمنية التي سبقت الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة.

وأكد بار أن الشاباك ينفذ السياسة التي يحددها المستوى السياسي، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا بين الجهاز ورئيس الحكومة منذ بدء الحرب، لكن الوزراء "غير مطلعين على معظم التفاصيل بسبب توجيهات رئيس الحكومة".

كما كشف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "كان يمنعه من اللقاء بالوزراء خلال السنة الماضية"، ما يعكس حجم التوتر داخل القيادة الإسرائيلية بشأن إدارة العمليات الأمنية والسياسية.