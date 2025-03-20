"يتصرف بسخرية".. بن غفير يهاجم الرئيس الإسرائيلي

وكالات

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الرئيس إسحاق هرتسوغ، متهمًا إياه بـ"التصرف بسخرية"، وذلك بعد تصريحاته التي دعا فيها إلى تجنب القرارات التي تعمّق الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة في ظل الحرب على غزة.

وقال بن غفير، في تصريحات نقلتها القناة 14 العبرية، إنه يشعر بـ"الاشمئزاز" من موقف الرئيس الإسرائيلي، مشددًا على أن الحكومة يجب أن تركز على "تدمير حركة حماس" بدلًا من عقد أي صفقات معها.

وكان هرتسوغ قد أكد، في خطاب سابق، أن إرسال الجنود إلى الجبهة يجب ألا يكون مصحوبًا بقرارات تزيد من حدة الانقسام داخل إسرائيل، داعيًا إلى الوحدة وإجراء تحقيق شامل في الأحداث الأخيرة.

كما أشار إلى أن العائلات الثكلى وآلاف المواطنين يطالبون بتجنب مزيد من التفرقة في المجتمع.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه القناة 12 العبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وافق على استمرار العمليات العسكرية في غزة، مشيرًا إلى أن "الضغط العسكري يؤثر على حركة حماس"، مؤكدًا أن العمليات ستستمر حتى تحقيق هدف تحرير الأسرى الإسرائيليين.