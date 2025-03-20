غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي وشرقي لبنان

بيروت- (د ب أ)

شن الطيران الإسرائيلي مساء اليوم الخميس سلسلة غارات استهدفت بلدة جنتا البقاعية وجرد بلدة طاريا في البقاع شرق لبنان، كما استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات جباع وزحلتي وسنيا في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الإسرائيلي مساء اليوم مستهدفا محلة الشعرة عند سفوح السلسلة الشرقية ضمن نطاق بلدة جنتا البقاعية. كما شنّ غارة على جرد بلدة طاريا غرب بعلبك في البقاع شرق لبنان. وأغار بأربعة صواريخ على المنطقة الواقعة بين جباع وزحلتي وسنيا. في جنوب لبنان، حسبما أعلنت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال مناطق عدة في جنوبي وشرقي لبنان تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.