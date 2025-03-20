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نواب البرلمان الموريتاني ينظمون وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية تنديدا بالحرب على غزة

10:10 م الخميس 20 مارس 2025

البرلمان الموريتاني

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نواكشوط- (د ب أ)

نظم عشرات النواب في البرلمان الموريتاني عصر اليوم الخميس في نواكشوط وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية للتنديد بالحرب الاسرائيلية على غزة وبالموقف الأمريكي المساند لها ولقتل المدنيين.

وسلم النواب رسالة احتجاج للسفارة الأمريكية للتعبير عن تنديدهم واستنكارهم للعدوان على غزة وقتل المدنيين والتأييد الأمريكي لإسرائيل ولعملياتها العسكرية .

وحمل النواب الموريتانيون في رسالتهم إدارة الرئيس الأمريكي مسؤولية الحرب على غزة وطالبوا بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والعودة لاتفاق وقف إطلاق النار فورا وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة.

وطالب النواب بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، واعتبر النواب الحرب على غزة حرب إبادة للشعب الفلسطيني.

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البرلمان الموريتاني نواكشوط الحرب الاسرائيلية على غزة
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