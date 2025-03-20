الاحتلال يوسع عملياته العسكرية في غزة ويدفع بقوات برية إلى رفح

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، عن بدء عملية برية في منطقة الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، في إطار توسيع هجماته العسكرية التي تشمل جنوب وشمال ووسط القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات البرية تعمل على استهداف مواقع تابعة لحركة حماس، مشيرًا إلى أن العمليات في شمال غزة شملت تدمير "بنى تحتية استخدمتها الحركة كمراكز للسيطرة والإدارة".

وأضاف الجيش أن مقاتلاته الحربية تواصل قصف أهداف في مناطق متفرقة من القطاع، زاعمًا استهداف "بنى تحتية ومسلحين"، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من كارثة إنسانية مع استمرار القصف والتوغل الإسرائيلي في المناطق المكتظة بالسكان.

يأتي ذلك وسط تواصل الغارات المكثفة على قطاع غزة، مما يزيد من معاناة المدنيين في ظل الحصار الخانق وانهيار الأوضاع الإنسانية.