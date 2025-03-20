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تقديرات إسرائيلية: حماس لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ نحو تل أبيب

09:00 م الخميس 20 مارس 2025

حماس

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وكالات

ذكرت صحيفة "واللا" العبرية، نقلًا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن حركة حماس لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى، رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت الصحيفة بأن حماس نجحت في إخفاء مزيد من الصواريخ عن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ما يعزز تقديرات تل أبيب بأن الحركة لا تزال تمتلك مخزونًا صاروخيًا يمكنها من مواصلة القتال.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تكثف فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، وسط فشلها في تحقيق أهدافها المعلنة بالقضاء على القدرات العسكرية لحماس وإنهاء تهديد الصواريخ التي تستهدف العمق الإسرائيلي.

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حماس تل أبيب قطاع غزة إسرائيل الاستخبارات الإسرائيلية غزة
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